Абу-Даби, , 12:13 — REGNUM После пяти лет военного присутствия в Йемене войска Объединенных Арабских Эмиратов вернулись на родину, передает Emirates News Agency. В честь возвращения военнослужащих в стране был объявлен национальный праздник.

Решение о выводе войск было принято руководством ОАЭ после освобождения города Эль-Мукалла от боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Войска ОАЭ находились в Йемене с 2015 года в составе антихуситской арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Целью коалиции была поддержка легитимной власти в Йемене и обеспечение стабильности в этой стране и регионе в целом.

В министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что решение об окончательном выводе войск было принято после успешного завершения солдатами ОАЭ ряда освободительных и гуманитарных операций в Йемене. Последней из таких операций стало освобождение Эль-Мукалла, города, который является и важным международным морским портом. Город вернулся к нормальной жизни после затяжных боев объединенной армии Йемена и Эмиратов против террористов, а помимо освободительной операции, силами ОАЭ в регионе была восстановлена инфраструктура и оказана медицинская помощь населению, отметили также в МИД.

Власти Йемена выразили благодарность руководству ОАЭ за помощь в борьбе за освобождение. В официальной церемонии в честь вывода войск, прошедшей в Абу-Даби, принял участие премьер-министр и вице-президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Обращаясь к военным, он поблагодарил их за успешное участие в операции «Возрождение надежды». «Своим участием в военной операции в Йемене наши доблестные солдаты доказали всему миру, что Объединенные Арабские Эмираты способны поддерживать безопасность и стабильность в регионе», — подчеркнул он.

По данным Эмиратского Красного Полумесяца, объем помощи, предоставленной ОАЭ Йемену с апреля 2015 года по февраль 2020 года, составил более 22 млрд дирхамов (6 млрд долларов). Помощь включала в себя восстановление школ и больниц, обеспечение пострадавших регионов электроэнергией, восстановление аэропортов и морских портов, расширение дорог и строительство жилых домов, а также реализацию ряда гуманитарных проектов, направленных на помощь местному населению.

В частности, 2,37 млрд дирхамов (650 млн долларов) были потрачены на оказание медицинской помощи в регионе: закупку медикаментов, оборудования и машин скорой помощи, строительство мобильных клиник, восстановление больниц и вакцинацию местного населения от инфекционных заболеваний, в частности — на поддержку программы ВОЗ по борьбе с эпидемией холеры, распространившейся в Йемене в 2016—2018 годах. Общее количество получивших медицинскую помощь со стороны ОАЭ в Йемене за 5 лет составило 11,4 миллиона человек.