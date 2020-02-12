Киев, , 12:16 — REGNUM Новый глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак продолжит переговоры с Россией, поскольку для Украины «ничего важнее сегодня нет, чем прекращение войны».

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ермак заявил, что контакт с Россией — одно из приоритетных направлений его работы.

«Я не покину это направление… Еще не разговаривал с господином Козаком после его и моего назначения. Я думаю, что буду иметь такую возможность», — заявил также чиновник.

По его словам, независимо от того, кто будет представлять Россию на переговорах по урегулированию Минске и в «нормандском формате», принципы, которые задекларировал президент Зеленский, для Украины являются неизменными.

ИА REGNUM напоминает, что целая группа экспертов и политиков обвинили Ермака в том, что он придерживается «пророссийских» взглядов. Громче всех выступил экс-президент Порошенко, заявивший, что назначение нового главы офиса Зеленского приведет к скорой капитуляции перед Россией.