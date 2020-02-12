Киев, 12 февраля 2020, 12:14 — REGNUM Одним из главных приоритетов президента Украины Владимира Зеленского и его офиса является прекращение войны в Донбассе. Об этом заявил 12 февраля новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга.
Ермак подчеркнул, что все договорённости, достигнутые во время саммита «нормандской четверки» в Париже будут выполнены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев делает заявления, не сочетающиеся с выполнением Минских соглашений и словами об их безальтернативности.
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