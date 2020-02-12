Архангельск, 12 февраля 2020, 12:10 — REGNUM Участие в сессии Архангельского областного собрания обернулось для губернатора неприятным сюрпризом — главе региона вручили премию «Золотые макарошки» за его нелицеприятные высказывания в адрес населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Награду, учрежденную общественной молодежной организацией ЛКСМ РФ, губернатору вручил депутат Леонид Таскаев. Спикер областного Собрания Екатерина Прокопьева призывала Таскаева вернуться на место и не нарушать регламент, но он был настроен решительно.
Премия, учрежденная общественной молодежной организацией ЛКСМ РФ, «Золотые макарошки» вручается ежегодно в категории «Лучший слуга народа». В 2019 году премию присудили Игорю Орлову, назвавшему выступающих против строительства мусорных полигонов «шелупонью».