Архангельск, , 12:10 — REGNUM Участие в сессии Архангельского областного собрания обернулось для губернатора неприятным сюрпризом — главе региона вручили премию «Золотые макарошки» за его нелицеприятные высказывания в адрес населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Награду, учрежденную общественной молодежной организацией ЛКСМ РФ, губернатору вручил депутат Леонид Таскаев. Спикер областного Собрания Екатерина Прокопьева призывала Таскаева вернуться на место и не нарушать регламент, но он был настроен решительно.

«Каюсь, иных способов добраться до высшей региональной персоны не представилось, так как спустя почти месяц никто не связался с нами, чтобы согласовать время и место мероприятия, удобное лауреату», — заявил Таскаев.

Премия, учрежденная общественной молодежной организацией ЛКСМ РФ, «Золотые макарошки» вручается ежегодно в категории «Лучший слуга народа». В 2019 году премию присудили Игорю Орлову, назвавшему выступающих против строительства мусорных полигонов «шелупонью».