Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Одиннадцать депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга потребовали провести парламентское расследование обстоятельств обрушения СКК «Петербургский», при котором 31 января погиб рабочий. Документ передан председателю комитета ЗакСа по законодательству Денису Четырбоку, передает корреспондент ИА REGNUM. Теперь эту инициативу придется хотя бы рассмотреть.

СКК «Петербургский» после обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

Обращение подписали представители КПРФ Ольга Ходунова, Александр Рассудов, Ирина Иванова, депутаты от «Яблока» Борис Вишневский, Михаил Амосов, представители фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Максим Резник, «эсеры» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров. Ни одной подписи единоросса или представителя ЛДПР под документом нет.

«По заявлению генерального директора ООО «СКА Арена» И.А. Забирана, в качестве субподрядчика привлекалась компания ООО «АН-Дорстройтранс», при этом генеральным подрядчиком является ООО «СпецСтройМонтаж». Согласно открытым данным, ООО «АН-Дорстройтранс» — микропредприятие с уставным капиталом в 30 тыс. рублей, зарегистрировано в конце октября 2019 года, основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта. По заявлению МЧС, на момент обрушения в здании работали четыре человека», — говорится в документе.

Действия по сносу здания должны иметь разрешение, согласно Градостроительному кодексу, однако в региональном Госстройнадзоре утверждают, что не получали и не выдавали никаких документов по СКК «Петербургский», указывают депутаты.

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Напомним, на месте СКК «Петербургский» компания «СКА Арена» намерена построить самую большую ледовую площадку в Европе, на которой в 2023 году пройдут матчи чемпионата мира по хоккею.

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Градозащитники неоднократно подавали заявки на включение СКК в список объектов культурного наследия, но им отказывали по формальным причинам. Последний раз заявку предложили подать 31 января, и именно в этот день подрядчик неожиданно вышел на работы по демонтажу СКК, в результате которых было обрушено 80% здания, а рабочий-сварщик Матвей Кучеров, подгоняемый начальством с земли, сорвался вниз и погиб под обломками.

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Депутат Борис Вишневский на заседании ЗакСа спросил у депутата, футболиста Виктора Сысоева (ЛДПР), что он намерен предпринять по поводу СКК, когда Сысоев представлял свой проект о включении фитнес-центров в список субъектов физкультурно-спортивной деятельности Петербурга. Но Сысоев, сын депутата-единоросса Любови Егоровой, ответил «яблочнику», что его вопрос не имеет отношения к делу.

«Когда я спрашиваю уважаемого Виктора Игоревича, в прошлом спортсмена, будет ли он предлагать какие-то решения, связанные с чудовищным уничтожением СКК, он отвечает, что это не имеет никакого отношения к тому, о чём он говорит, а часть наших уважаемых коллег этому радостно аплодирует. Видимо, это показывает отношение этих аплодирующих граждан к сносу СКК, гибели человека и к тому, что был разрушен объект, прочно очень связанный с историей города», — прокомментировал Вишневский.

В понедельник, 10 февраля, в связи с возобновлением демонтажных работ на месте происшествия депутат направил прокурору Петербурга Сергею Литвиненко и вице-губернатору Николаю Линченко обращение о том, что продолжение демонтажа может скрыть следы вероятного преступления, в связи с чем его надо остановить.

Напомним, сколько по времени займет разбор завалов СКК, на данный момент генподрядчик предположить затруднился.

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