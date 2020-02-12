Киев, , 12:05 — REGNUM Один из лидеров т.н. «киевских крымских татар» Рефат Чубаров резко раскритиковал заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о возможности поторговаться за возобновление поставок воды в Крым.

С таким заявлением он выступил сегодня, 12 февраля, в эфире одного из телеканалов Украины.

Накануне вечером Арахамия, также в ходе телеэфира, заявил, что он пошел бы на возобновление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск на Донбассе. Вместе с тем, Арахамия подчеркнул, что это его личное мнение, что не позиция фракции «Слуга народа».

«Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией! Кто-то в государстве допускает, что можно сдать целостный народ крымских татар, сдать украинцев, а их там аж 500 тысяч», — возмутился Чубаров.

«Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за какие-либо комбинации по Донбассу», — добавил политик.

ИА REGNUM напоминает, что накануне бывший президент Леонид Кравчук заявил, что Украине следует рассмотреть вопрос о продаже воды в Крым.

Чубаров является одним из организаторов и вдохновителей акции по «мирному прорыву» активистов в Крым, которая запланирована на 2 мая 2020 г.