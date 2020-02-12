Киев, , 12:02 — REGNUM

Владимир Зеленский пытается догнать поезд, который ушёл даже не в 2014 году, а еще раньше, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 февраля, комментируя высказывания президента Украины о необходимости «бороться за своих граждан» в Донбассе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать программу для молодёжи, живущей на территориях ДНР и ЛНР. Необходимо обеспечить им возможность получать паспорта граждан Украины, поступать в украинские вузы, а также дистанционно изучать украинский язык и историю Украины, отметил Зеленский.

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«Желание Киева вести ассимиляционную работу с молодежью ДНР и ЛНР понятно: такие жесты необходимы ему даже с чисто формальной точки зрения для поддержки своих политических позиций в переговорном процессе.

Пусть Киев пробует, а мы посмотрим, сколько детей будет в Донецке и Луганске дистанционно учить украинский язык и, главное, историю в изложении украинских русофобов! Уверен, что молодые жители ДНР и ЛНР будут учить и украинский язык (при желании, конечно), и историю по утверждённым в республиках программам. Создать видимость, что в них отсутствует возможность учить украинский язык, Киеву не удастся: в конце концов, в обеих республиках в конституциях закреплено двуязычие.

Но возможность — это одно, а потребность — другое. Потребность в изучении украинского языка в Донецке и Луганске естественно крайне низка, поскольку эти земли всегда были и будут в культурном ареале России. Мы видим, что и во всех других областях — политической, экономической, социальной — взаимосвязи ДНР и ЛНР с Россией расширяются и углубляются.

Своим решением нынешний президент Украины пытается догнать давно ушедший поезд. Поезд, который, и это важно понимать, ушёл не в 2014 году, а раньше, когда шовинистически настроенное правительство в Киеве начало ассимиляцию, попыталось «украинизировать» русские по своим корням и сегодняшней жизни земли.