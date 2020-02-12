Анкара, , 12:09 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обстановку в Сирии, в частности обострение в зоне Идлиб. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба Кремля.

Инициатором телефонного разговора выступила турецкая сторона. Урегулирование сирийского кризиса обсуждалось «прежде всего в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации».

Собеседники отметили важность полной имплементации заключённых между Москвой и Анкарой договорённостей, в том числе Сочинского меморандума, принятого 17 сентября 2018 года. Президенты договорились о дополнительных контактах по линии соответствующих ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуация в Идлибе обострилась из-за столкновений сирийской и турецкой армий. В минобороны Турции заявили, что Россия должна остановить «нападение режима Асада», в связи с чем был запланирован разговор Путина и Эрдогана.

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