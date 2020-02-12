Москва, , 11:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса, сообщили 12 февраля в пресс-службе Кремля.

Путин и Эрдоган по телефону отметили важность реализации договоренностей по Сирии, который были достигнуты в Сочи.

Главы двух государств договорились провести дополнительные контакты по линии соответствующих ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция сирийской армии в зоне «Идлиб» проводится против незаконных вооруженных формирований, действующих при поддержке Турции и ряда государств Персидского залива.

Турция прямо ввела свои войска на территорию Сирии, не согласовывая эти действия с официальным Дамаском.

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