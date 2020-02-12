Москва, 12 февраля 2020, 11:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса, сообщили 12 февраля в пресс-службе Кремля.
Путин и Эрдоган по телефону отметили важность реализации договоренностей по Сирии, который были достигнуты в Сочи.
Главы двух государств договорились провести дополнительные контакты по линии соответствующих ведомств.
Как сообщало ИА REGNUM, военная операция сирийской армии в зоне «Идлиб» проводится против незаконных вооруженных формирований, действующих при поддержке Турции и ряда государств Персидского залива.
Турция прямо ввела свои войска на территорию Сирии, не согласовывая эти действия с официальным Дамаском.
Читайте также: Турция и Сирия: обострение в Идлибе — все новости