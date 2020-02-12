Москва, , 11:52 — REGNUM Переписывание истории и событий Второй мировой войны оскорбляет всех российских граждан, а также оскорбляет и жителей других стран, которые пожертвовали собой в борьбе с фашизмом. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания межпарламентской комиссии с участием председателя Народной скупщины Республики Сербии Майи Гойкович, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

«Мы должны объединять здоровые силы, которые, безусловно, должны сделать всё для того, чтобы правда о войне восторжествовала, потому что ложь, которая сейчас звучит, оскорбляет память о наших с вами дедах, солдатах, партизанах и бойцах освободительного движения. Посмотрите, каждый десятый житель Югославии погиб в борьбе. Покажите еще одну страну Европы, где так боролись с фашизмом», — отметил Володин.

Он напомнил, что в ходе войны погибло 1,7 млн граждан Югославии, большинство из которых были как раз сербами.

«США и Британия потеряли в ходе Второй мировой войны 850 тыс. граждан своих стран. Мы должны говорить о том, какой вклад внес народ. Если каждый десятый человек этого народа погиб, обеспечив сегодня жизнь всем на планете, — а мир стоял на грани трагедии и пропасти, — мы должны это признать, и это должны признать все. Подчеркну, что народ Сербии поставил себя на грань исчезновения, борясь против фашизма. У нас война прошла через каждую семью — 27 млн погибших. Поэтому мы по-другому себя сегодня не можем вести: нас это оскорбляет больше, чем какие-то санкции», — заявил Володин.

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