Киев, , 11:51 — REGNUM Одним из главных лоббистов назначения Андрея Ермака на пост главы офиса президента стала супруга главы государства Елена Зеленская, сообщило 12 февраля со ссылкой на свои источники украинское деловое издание The Page.

Издание отмечает, что вакантное после увольнения Андрея Богдана место наряду с Ермаком могли занять один из заместителей главы офиса президента Кирилл Тимошенко либо же глава МВД Арсен Аваков.

«Но, как рассказал источник в Кабмине, у нового главы ОП нашелся мощный лоббист — Елена Зеленская, которая активно отстаивала кандидатуру именно Ермака. Неудивительно, если учесть, что Ермак был тем, кто создавал компании, которые владели «Кварталом 95», где директором и соучредителем в свое время была сама Зеленская», — говорится в публикации.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Зеленский сменил главу офиса президента Украины, уволив с этой должности Андрея Богдана и назначив Андрея Ермака.