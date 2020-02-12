Киев, , 11:50 — REGNUM

Вновь положиться на Украину в деле обеспечения Крыма пресной водой было бы, как минимум, недальновидно, Россия должна решить и решит эту проблему сама, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 февраля, комментируя высказывания лидера фракции «Слуга народа» в парламенте Украины.

Как сообщалось ранее, Давид Арахамия предложил «компромисс» в деле разрешения конфликта в Донбассе: Украина возобновляет подачу воды в Крым в обмен на «большое преимущество в переговорах по Донбассу».

«Поведение украинских политиков, предлагающих подобные «обмены», напоминает мне поведение бомжа, который роется в дырявом кармане в поисках вчерашнего окурка, чтобы вновь привлечь позавчерашнюю подружку.

Все разумные аргументы в разговоре с Украиной о воде в Крым приведены. Киев их не услышал. Остаётся, как говорится, молиться, чтобы Бог Украину за такое бесстыжее отношение её политического класса к воде не очень сильно наказывал.