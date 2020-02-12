Москва, , 11:55 — REGNUM Сирийская регулярная армия, российские войска и иранские боевики постоянно нападают на мирных жителей в Идлибе. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 12 февраля на заседании парламентской фракции правящей партии в Анкаре, сообщает турецкое издание SoL.

По словам Эрдогана, в Идлибе большинство атак направлены против гражданского населения, а не против боевиков. Их цель состоит в том, чтобы жители региона бежали к границе Турции, чтобы затем можно было оккупировать территорию.

«Мы усилим нашу военную мощь в Идлибе», — добавил турецкий лидер.

Кроме того, он заявил, что турецкие военные будут стрелять по сирийской армии за пределами зоны, обозначенной Сочинским соглашением.

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.

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