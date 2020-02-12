Анкара, , 11:46 — REGNUM 14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 февраля на заседании правящей партии, прямую трансляцию которой ведет телеканал TRT World.

По его словам, Турция заставит армию главы Сирии Башара Асада покинуть Идлибскую зону деэскалации до конца февраля 2020 года. Турецкий лидер добавил, что вооруженные силы Турции атакуют правительственные войска Сирии вне зоны деэскалации, если они продолжат наступление.

Напомним, 11 февраля турецкие СМИ сообщили, что Турция направила в Сирию дополнительную войска и технику. В Дамаске обсудили действия Анкары, обвинив Турцию в атаке на суверенитет.

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