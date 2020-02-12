Тбилиси, , 11:43 — REGNUM У посольства Великобритании возникли вопросы к нынешним властям Грузии относительно ареста одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава. Соответствующее заявление посольство опубликовало на своих страницах в соцсетях Facebook и Twitter.

Вопросы у британских дипломатов имеются как к самому судебному процессу, так и ко времени отправления лидера оппозиции в тюрьму.

«Арест лидера оппозиции Гиги Угулава как в отношении процесса, так и в связи со временем порождает много вопросов, ответов на которые нет. Он также оказал влияние на диалог вокруг избирательной системы, цель которого — завоевание доверия избирателей», — отмечается в заявлении.

Посольство Великобритании как друг и стратегический партнер Грузии призывает стороны к «сближению противостоящих позиций и усилению демократии».

Как известно, 10 февраля Верховный суд Грузии удовлетворил ходатайство прокуратуры и осудил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и еще трех бывших чиновников на очередные сроки лишения свободы. С учетом уже отбытого наказания по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси на партийные нужды (ранее Угулава отсидел в тюрьме более полутора лет), а также закона об амнистии от 28 декабря 2012 года, вынесенные Верховным судом на этот раз 9 лет лишения свободы сокращены, и бывший мэр отсидит в тюрьме 3 года 2 месяца и 8 дней.