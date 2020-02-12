Москва, , 11:38 — REGNUM В Госдуме предлагают вернуться к работе с парламентариями Украины в рамках «группы дружбы», передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

«Я вам напомню, что были визиты в Государственную думу представителей парламента Украины, в том числе, Виктора Медведчука. И ещё напомню о том, что в своё время, когда не было таких, скажем, напряженных отношений между двумя, я не побоюсь этого слова, братскими странами, работала группа дружбы Россия-Украина, она работала достаточно эффективно. Я думаю, что возврат, в том числе, к работе подобного рода, подобного рода формата достаточно вероятен», — заявил журналистам депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Это пойдет только на пользу и для выполнения Минских соглашений, отмечает парламентарий.