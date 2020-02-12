Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп предпочёл бы видеть соперником на выборах бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а не сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Сандерс, пояснил, Трамп, имеет реальных сторонников, хотя то, что он говорит — ужасно. Однако Блумберг просто покупает себе дорогу к президентскому посту.

Глава США также раскритиковал предвыборную кампанию экс-вице-президента Джозефа Байдена, сравнив её со «спотыканием» и «бормотанием», сообщает The Hill.

Как сообщало ИА REGNUM, Сандерс победил на праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир, которые прошли 11 февраля. По результатам обработки 97% избирательных бюллетеней он набрал 25,9% голосов, а бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж получил 24,4% голосов.

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