Киев, , 11:23 — REGNUM На Украине эксперты обсуждает заявление правительства страны о возможности подать совместную заявку на проведение Олимпиады с Белоруссией, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

В частности, экономист Сергей Фурса подчеркивает, что в нынешней ситуации Украина попросту не может позволить себе такие затраты, и саркастически советует премьеру Гончаруку взять кредит у России «в качестве одного большого компромисса».

«Олимпиада — это убыточный проект. Олимпиады никогда не окупаются. Позитивный эффект от Олимпиады всегда хуже, чем негативные последствия, связанные с активным инвестированием денег, которых нет, в объекты, которые после соревнования будут никому не нужны», — заявил эксперт.

Он предполагает, что нынешние власти реанимировали проект экс-президента Януковича, который в свое время хотел провести зимнюю Олимпиаду в Карпатах.

«С Януковичем всё ясно. Для него Олимпиада — это гигантский распил, на котором можно украсть миллиарды долларов. Но сейчас же мы против коррупции, правда?» — задается вопросом Фурса.

Он подчеркивает, что такого рода затраты Украина себе просто не может позволить — «денег таких нет, их можно брать только в долг, но это приводит к разбалансированию бюджета и увеличивает риск дефолта».

В завершение Фурса предположил, что политическим подтекстом такого проекта может быть намерение «европеизировать» Белоруссию.

«Сейчас эти Олимпиады никому не нужны, так что можно еще сдуру и выиграть право ее проведения. И что потом с этим делать… Тащить Батьку за усы в Европу? Так это он скорее нас с собой на дно утянет», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что еще летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский официально поручил правительству начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады.

11 февраля премьер Гончарук заявил, что идея совместного проведения Олимпиады Украиной и Белоруссией точно заслуживает «глубокого изучения».

«Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам… Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом», — заявил премьер Украины.