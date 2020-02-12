Киев, , 11:22 — REGNUM Международные грузоперевозчики организовали акцию протеста в Киеве, сообщил 12 февраля ресурс «Информатор».

На въезде в Киев и возле здания правительства Украины на улице Грушевского собралось множество фур. На машинах видны плакаты с призывами соблюдать права перевозчиков, не издеваться над ними и позволить им зарабатывать.

Организаторы акции протеста подали властям заявку на проведение бессрочного митинга, в рамках которого к зданию правительства планируют приехать около 600 грузовиков.

В центре Киева образовались сильные пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре города прошла акция протеста против открытия рынка земли на Украине.

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