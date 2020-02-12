Дамаск, , 11:20 — REGNUM Дополнительные воинские подразделения Турции переброшены в Сирию. Об этом сообщает 12 февраля телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Отмечается, что турецкое подкрепление перешло границу с Сирией на рассвете и направилось к западным районам провинции Алеппо. Турция намерена создать новый пункт наблюдения на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина.

Агентство Anadolu сообщало 8 февраля об отправке на границу с Сирией 300 турецких грузовиков и бронированных машин. Отмечалось, что Турция несколько дней перебрасывает свои силы в Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийская армия продолжает освобождать от боевиков населённые пункты в провинциях Идлиб и Алеппо.

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