Москва, 12 февраля 2020, 11:13 — REGNUM Посольство России в Пхеньяне поздравило нового посла Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Москве Син Хон Чхоля с назначением на должность, поздравление опубликовано в Facebook.
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Российское диппредставительство в КНДР пожелало Син Хон Чхолю успехов в деле укрепления традиционных отношений дружбы и добрососедства между двумя странами и народами.
Подчёркивается, что Син Хон Чхоль — опытный дипломат. «Он отлично справится с возложенными на него обязанностями», — говорится в поздравлении.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий посол КНДР Ким Хён Чжун покинул Россию в мае 2019 года. В январе 2020 года он возглавил международный отдела ЦК Трудовой партии Кореи.
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