Киев, , 11:02 — REGNUM Отставка Андрея Богдана с поста главы администрации президента Зеленского не означает существенного ослабления позиций олигарха Коломойского, заявил сегодня, 12 февраля, украинский политический эксперт Виталий Кулик.

По его словам, пока что экс-глава офиса украинского президента пока что «ушел недалеко».

«Богдан расставил своих людей на всех, без исключения, финансовых потоках и в узловых центрах принятия управленческих решений в государстве. Конечно, некоторые из них сразу забудут о благодетеле, другие сменят лояльность позже… Но сегодня Богдан остается игроком и за ним стоит, как и раньше, Коломойский», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что по информации ряда украинских СМИ, Андрей Богданнаписал заявление об отставке после неприятного разговора с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля. В ходе конфликта сам Богдан предложил главе государства написать заявление об увольнении. «Зеленский сказал: иди и пиши», — заявил источник.