Москва, , 10:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил вклад Сербии в победу и заявил о необходимости защитить память о погибших в рамках института защиты исторической памяти, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

«Сербский народ внес большой вклад в победу, организовав крупнейшее антифашистское сопротивление и партизанское движение в Европе. За время оккупации и в ходе освободительной войны погиб каждый 10-й житель Югославии — 1,7 млн человек, более половины из них — сербы», — сказал Володин.

Он напомнил, что в этой самой кровопролитной войне погибло 27 млн граждан Советского Союза, 70% из которых — граждане России.

«И, конечно, мы не только должны чтить память о тех, кто дал возможность сегодня строить жизнь, планировать будущее, но мы должны сделать все со своей стороны для того, чтобы защитить историческую память о тех днях, о роли Советского Союза», — заявил Володин в ходе заседания российско-сербской межпарламентской комиссии.