Лондон, , 10:52 — REGNUM Призыв к деэскалации напряжённости в отношениях с Ираном поддерживают власти Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш на собрании Эмиратского общества в Лондоне, сообщает Al Arabiya.

Гаргаш отметил, что Иран продолжает осуществлять «провокационную политику» и вмешиваться в дела соседних стран, а это мешает урегулированию отношений.

Соглашение по ядерной программе Ирана потерпело неудачу, полагает министр, так как Тегеран оказался неспособен «прекратить свою подрывную деятельность». Отказ Ирана от владения ядерным оружием недостаточен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция осудила Иран за запуск космической ракеты-носителя, в которой применены технологии для баллистических и межконтинентальных ракет.

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