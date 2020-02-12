Сеул, , 10:35 — REGNUM Южная Корея и Великобритания договорились развивать сотрудничество в сфере оборонных технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, 12 февраля представители DAPA совместно с представителями Организации обороны и безопасности при министерстве внешней торговли Великобритании подписали соотвествующий меморандум о взаимопонимании.

В рамках подписанного документа представители двух стран создадут основу для совместных исследовательских программ и программ по разработке в сфере сфере оборонных наук и технологий, обмена информацией и учёными.