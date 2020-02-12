Брюссель, , 10:34 — REGNUM Окно возможностей для улучшения отношений России и Евросоюза есть, однако в текущих условиях прорывов в этом направлении не ожидается. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью РИА Новости, опубликованном 12 февраля.

По его словам, День дипломатического работника 10 февраля представители России при ЕС встретили в обстановке трудового подъёма. Без работы дипломаты не остаются, пояснил Чижов.

«Хотя, конечно, прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС ввиду текущей ситуации не ждём», — уточнил он.

В странах Европейского союза нарастает осознание того, что курс на конфронтацию с Россией бесперспективен в условиях, когда двусторонние отношения попали в зависимость от кризиса на Украине. За последнее время ЕС упустил возможности для улучшения отношений с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в январе Чижов назвал возможным пересмотр стратегии ЕС в отношении России после смены руководства европейского альянса.

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