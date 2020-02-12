В утверждённых планах на 2020 год предусмотрен запуск 18 новых маршрутов Новосибирской, Архангельской, Саратовской, Волгоградской областях, Забайкальском крае, Краснодарском и Пермском краях.
В 2020 году за счёт инвестиционной программы на пригородные маршруты будет поставлено более 200 новых вагонов, а с учётом «Ласточки» — 325 новых вагонов в 22 субъектах.
В 2019 году в общей сложности услугами новых пригородних поездов воспользоваться смогли пассажиры 18 субъектов России. Рост пассажиропотока составил более 10%.
В Калининградской области благодаря курсированию «Ласточек» произошла перезагрузка пригородного сообщения на основном направлении перевозки — рост пассажиропотока составил 32% в 2019 году, а в период массовых летних отпусков — 49%. Аналогичные решения будут найдены в восточных направлениях от Калининграда.
Ключевое направление — развитие пригородного сообщения.
На Сахалине новое качество услуги в пригородном сообщении стало возможно благодаря масштабному проекту по модернизации всей инфраструктуры, включая переход колеи на российские стандарты.
Белозеров: на уровне субъектов РФ существуют региональные и межрегиональные координационные советы с участием руководителей транспортных подразделений исполнительной власти субъектов. Это создаёт гибкий и эффективный механизм для сотрудничества с регионами в развитии инфраструктуры.
В компании запущены все механизмы для обеспечения прорыва квантовых коммуникаций, указал Белозеров. По безопасности РЖД также вышла на первое место в мире — компания на втором месте отличается по этому показателю на 20%, указал Белозеров.
По международным оценкам РЖД стала самой эффективной компанией по энергоэффективности грузовых перевозок.
«Мы экологически чистая, зелёная компания», — подчеркнул Белозеров.
В 2019 году выброс загрязняющих веществ от стационарных источников снижен более чем на 3%.
В прошлом году затраты снижены на 30 млрд рублей.
В грузовом сообщении перевезён рекордный объём угля в направлении Дальнего Востока — 100 млн тонн. Кроме того, самый высокий показатель дал контейнерный сегмент перевозок — почти 15% прироста. Наконец, преодолён рубеж в 5 млн контейнеров, указал он.
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РЖД закончили 2019 год с достойными, а в ряде случаев — с уникальными результатами, подчеркнул он. Перевезено почти 1 млрд 200 млн пассажиров — самый высокий результат за 11 лет.
Вся деятельность РЖД сконцентрирована на расширении магистральной инфраструктуры в рамках реализации национальных проектов, подчеркнул он.
Председатель правления РЖД Олег Белозеров поблагодарил Совет Федерации за традицию регулярных встреч.
В рамках дня ОАО «Российские железные дороги» перед членами Совфеда выступит председатель правления РЖД Олег Белозеров, он расскажет о повышении транспортной доступности и развитии железнодорожной инфраструктуры в регионах.