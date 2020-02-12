В Совфеде 12 февраля проходит День РЖД, и в связи с этим на пленарном заседании выступает генеральный директор компании Олег Белозёров. Тема выступления — повышение транспортной доступности и развитие железнодорожной инфраструктуры в субъектах РФ в рамках реализации долгосрочной программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года. Предполагается, что он также ответит на вопросы сенаторов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.