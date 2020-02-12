Ташкент, , 10:10 — REGNUM Медикаменты, медицинские маски и другие средства защиты направил Узбекистан в Китай в качестве гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

Груз в сопровождении делегации Узбекистана во главе с первым заместителем министра здравоохранения республики Баходиром Юсупалиевым будет доставлен самолетом ИЛ-76МД сегодня, 12 февраля.

Кроме медицинских масок в КНР направлены медицинские перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски, медицинская форма и медицинская марля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в Китай направлена гуманитарная помощь в виде двух миллионов медицинских масок.

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