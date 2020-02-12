Вашингтон, , 10:11 — REGNUM В США доверие президенту РФ Владимиру Путину у республиканцев и независимых, близких к республиканцам, на 21 пункт выше, чем у демократов и независимых, близких к демократам (31% против 10%). Об этом свидетельствуют данные опроса Pew.

Отмечается, что это самый большой разрыв между двумя партиями, больше чем по любому другому вопросу, хотя он отражает всё еще низкое доверие республиканцев к российскому лидеру, что во многом соответствует настроениям ключевых союзников США по всему миру. 20% жителей страны в целом выразили доверие Путину.

27% жителей Западной Европы выразили доверие Путину — от 36% в Германии, ключевом энергетическом союзнике России, до 26% в Великобритании.

Исследования были проведены в 34 странах с 13 мая по 2 октября 2019 года, в общей сложности было опрошено 38 426 человек. Опросы проводились при прямом контакте в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, а также по телефону в Северной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Европе опрос проводился по телефону во Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Швеции и Великобритании, при прямом контакте в Центральной и Восточной Европе, Италии, на Украине и в России.

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