Москва, , 10:05 — REGNUM Обвинения Варшавы в оккупации Советским Союзом ряда территорий, говорят о том, что польский политический бомонд пытается представить ложь в виде исторических фактов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 февраля в интервью Первому каналу.

Это заявление Захарова сделала, комментируя статью «Война началась не в 1941 году», написанную польским послом в Германии Анджеем Пшилебским.

Представитель МИД РФ отметила, что в статье говорится о том, что СССР оккупировал сам себя. По словам Захаровой, это показатель того, что официальная Варшава заигралась.

«Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, — это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, — это не просто ложь, это абсурдная ложь», — сказала она.

Напомним, немецкое издание Die Märkische Oderzeitung обнародовало 8 февраля статью Пшебильского «Война началась не в 1941 году». Эта статья вышла в качестве ответа на интервью с российским послом в Берлине Сергеем Нечаевым, которое также было опубликовано Die Märkische Oderzeitung.

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