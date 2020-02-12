Рим, , 11:41 — REGNUM 11 февраля министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо совершил тур по Западным Балканам.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первой ди Майо посетил Северную Македонию, которая в тот день вступила в НАТО. Глава итальянского МИДа встретился с македонским президентом Стево Пендаровски, главой партии власти Северной Македонии СДСМ (Социал-демократического союза) Зораном Заевым и генеральным секретарем СДСМ Люпчо Николовски.

Ди Майо поздравил представителей Македонии с вступлением в НАТО и пообещал, что его страна выступит в поддержку начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в марте.

Бывший премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев не смог сдержать чувств и назвал Италию стратегическим партнером Северной Македонии.

Позже ди Майо пообщался со своим македонским коллегой Николой Димитровым и главой технического правительства страны Оливером Спасовски, и направился в следующую балканскую страну — Сербию. Из Сербии итальянский политик отправился … в Сербию, то есть в частично признанное государство Косово, где встретился с министром иностранных дел Главком Конюфцей и спикером парламента Вьосой Османи, а также новым главой правительства Кадри Весели.

В ходе встречи с Конюфцей Косово Ди Майо подчеркнул необходимость возобновления диалога между Белградом и Приштиной, а также поддержал либерализацию визового режима между ЕС и Косово.

Также Ди Майо провел встречу с главой СДК (Силы для Косово — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) Микелем Риси, с которым обсудил ситуацию с безопасностью в регионе и социально-экономические аспекты, а также пообщался с итальянскими служащими СДК. Генерал Риси заявил, что СДК намерены обеспечить безопасность и свободу передвижения всем гражданам Косово и выступают в поддержку диалога между Белградом и Приштиной.

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