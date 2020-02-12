12 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

Александар Джокич, , 09:55 — REGNUM Ничто не предвещало, что Черногория, с населением в три раза меньше, чем в столице Сербии Белграде, станет лидером Балкан в самом передовом виде политической сатиры. Именно лаконичные политические мемы стали инструментом борьбы против режима Мило Джукановича.

Черногория

До среднестатистического жителя России едва ли доходят слухи о фактической революции, которая проходит в Черногории с конца декабря прошлого года. Нет, это не пресловутый Майдан, и там никто еще не уличил Джорджа Сороса в разжигании протестов. Вы не поверите, но первые с начала века серьезные демонстрации на пространстве бывшей Югославии ведет Сербская православная церковь.

После 30 лет правления Черногорией (жители Балкан именно его считают первым и последним диктатором новой Европы, не понимая западных утверждений, что это место занято президентом Белоруссии) у Мило Джукановича не осталась ни одной части его маленького феода, с которого он бы не содрал три шкуры. Единственным имуществом, которое было недоступно диктатору-долгожителю, были храмы Сербской Церкви. Некоторые из них находятся на ривьере, где куда лучше могло бы расположиться казино, а другие представляют места массового паломничества, в которые сливаются пожертвования. Дальновидный диктатор решил, что это добро не должно пропадать зря, и принял закон, который позволяет ему национализировать все старые храмы в Черногории.

Но неожиданно для диктатора против него собралась маленькая дружина кибервитязей. Вместо мечей у них не притупившееся острие иронии, вместо щита — альтернативные персонажи, чьи лица украшают их популярные фейсбук-страницы. Имена этой Великой Четверки:

1. Старый либерал (название высмеивает первых союзников Джукановича);

2. Это было очень неприятно (который начинал с туалетного юмора, но на сегодня является главным лидером в борьбе против диктатора);

3. Мемистерство потусторонних дел (который органично сочетает сербский национализм и современные мем-шаблоны) и

4. Не будем политизировать протесты (страница изначально посвящена высмеиванию майдановцев в Черногории, которые не смели протестовать против Джукановича).

Изо дня в день эти интернет-рыцари выходят на поле брани и отражают нападки пропагандистской армии ботов Мило Джукановича. Их преследует НАТО-команда кибервойны, их страницы блокирует американский Фейсбук (сербы, увы, еще не слышали про ВК или Телеграм), их преследуют черногорские мейнстрим-СМИ, но они не сдаются. Наоборот, их популярность стремительно растет, их мемы уже стали частью сербской поп-культуры. Каждая ошибка власти — под их микроскопом (например, легендарное высказывание мэра Подгорицы, лояльного Джукановичу: «Как это Бельгия не нейтральная, а член НАТО?»). Каждый самоотверженный акт сопротивления обычных граждан политическому алхимику Джукановичу, который и черногорские камни превращает в своих избирателей, не остается забытым (переход полицейских и пожарных на сторону демонстрантов).

Действительно, мы живем в интересные времена, когда кресло под диктатором шатается благодаря креативности и свободолюбию маленькой группы интернет-активистов, которые все свои таланты поставили на службу своему народу. Давайте поприветствуем киберсалютом этих храбрых виртуальных ратников, которые показали себя намного эффективнее, чем черногорская оппозиция и майданщики, вместе взятые!

Александар Джокич — ассистент кафедры сравнительной политологии РУДН