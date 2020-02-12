Сеул, , 09:50 — REGNUM 11 февраля в Сеуле состоялась встреча главы северокорейского отдела МИД Южной Кореи Ли Мун Хи и заместителя специального представителя госдепартамента США по КНДР Алекса Вона. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и перспективы диалога между США и КНДР.

Отмечается, что представители двух стран также оценили политику Пхеньяна, уделив особое внимание заявлению лидера КНДР Ким Чен Ына, сделанного в конце прошлого года, о намерении принять «шокирующие действия».

В тот же день представитель госдепартамента также провёл встречу с полномочным представителем министерства объединения Южной Кореи Чхве Ён Чжуном, с которым также обсудил ситуацию на Корейском полуострове, а 10 февраля — с главой департамента по вопросам мира на Корейском полуострове МИД Южной Кореи Ли Дон Нёлем.

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