Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Центральное разведывательное управление США вместе с разведкой ФРГ в течение последних 50 лет имело доступ к секретной переписке более 120 стран мира. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что спецслужбы могли получать секретные данные благодаря швейцарской компании по производству шифровального оборудования Crypto AG.

В числе клиентов компании были правительства Ирана, Аргентины, Индии, Пакистана, Ватикана, Ливии и других стран. СССР и Китайская Народная Республика не сотрудничали с Crypto AG.

После развития технологий онлайн-шифрования американская разведка продала компанию, случилось это в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля суд Ирана приговорил к смертной казни мужчину, признанного виновным в работе на Центральное разведывательное управление. Также в Иране к крупным срокам заключения были приговорены двое других иранцев, которые также якобы работали на ЦРУ под прикрытием.

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