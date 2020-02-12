Москва, , 09:41 — REGNUM Дональд Трамп сначала, говоря что у США будут самые мощные бомбы, обрабатывает консервативную часть избирателей своей страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов комментируя заявление Трампа о серьезных переговорах с Россией и Китаем по поводу сокращения ядерного оружия.

«Потом Трамп предлагает «серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов» успокаивая «избирателей — миротворцев».

А в конечном итоге всё это предвыборная гонка президента США. Он последовательно активирует ключевые темы и позиционирует себя в них, целясь в максимальное количество голосов», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти США намерены провести серьезные переговоры с РФ и КНР по поводу сокращения ядерного оружия.

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