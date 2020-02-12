Москва, 12 февраля 2020, 09:41 — REGNUM Дональд Трамп сначала, говоря что у США будут самые мощные бомбы, обрабатывает консервативную часть избирателей своей страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов комментируя заявление Трампа о серьезных переговорах с Россией и Китаем по поводу сокращения ядерного оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти США намерены провести серьезные переговоры с РФ и КНР по поводу сокращения ядерного оружия.
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