Джакарта, , 09:40 — REGNUM Индонезия и Иран являются двумя важными и стратегическими государствами в каждом регионе и обладают исключительным потенциалом в политической, экономической, социальной и культурной областях. Об этом, как сообщает Antara, заявил посол Ирана в Индонезии Мохаммад Азад.

«Потенциал двух стран поможет друг другу в расширении сотрудничества во всех областях», — заявил Мохаммад Азад на мероприятии, посвященном памяти 41-й годовщины иранской исламской революции.

По его словам, в этом году Индонезия и Иран отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, что может стать импульсом для расширения двустороннего сотрудничества.

В 2019 году министр иностранных дел Ирана посетил Индонезию и ожидается, что глава МИД Индонезии посетит Иран в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Ирана в Индонезии выразил надежду, что президент Хасан Рухани сможет совершить официальный визит в Индонезию в 2020 году.

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