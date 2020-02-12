Барнаул, , 09:37 — REGNUM Информацию о том, что президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

Константин Емешин «Похоже, система пошла вразнос. По моему уже никто ничего не понимает, что происходит. Это свидетельствует о непримиримых схватках на верху. И никто уже не верит в какие-то разумные телодвижения власти — ни простые люди, ни чиновники, ни даже окружение президента».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в согласно конституционным поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации (после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки) известил глава комитета Госдумы РФ по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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