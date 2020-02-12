Нур-Султан, , 09:26 — REGNUM Приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 12 февраля заявил журналистам министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в парламенте.

По его словам, глава государства принял приглашение и планирует принять участие в конференции. На мероприятие также приглашен сам глава МИД. Он сказал, что тоже намерен отправиться в Мюнхен.

Тлеуберди добавил, что в рамках конференции состоится ряд двусторонних встреч, как на уровне МИД, так и на уровне глав государств.

Как сообщало ИА REGNUM, Мюнхенская конференция по безопасности состоится 14−16 февраля. В мероприятии планируют принять участие представители более 40 стран.

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