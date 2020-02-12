Париж, , 09:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал депутатов, собравшихся в Елисейском дворце, к «единству и ответственности», передает BFM TV.

«С пенсиями все выходит. Нас обвиняют в проблемах повседневной жизни. Все обиды выходят, и это падает на нас, потому, что мы взбудоражили общество», — продолжил президент перед избранными должностными лицами.

По данным Елисейского дворца, из 380 приглашенных депутатов присутствовало 320.

«Я не прошу вас думать одинаково. Разнообразие мнений и фонов — это богатство», — добавил Эммануэль Макрон.

Глава государства также призвал депутатов «продвигать пенсионную реформу, которая является реформой правосудия». По его словам, «нужно закончить пенсионную реформу до лета».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франциипринял в Елисейском дворце депутатов партий LaREM и MoDem, их союзников из группы Agir-Les Constructifs, а также бывших депутатов LaREM, которые ушли самостоятельно или были исключены из партии.

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