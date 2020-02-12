Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM Досрочное прекращение полномочий члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Акылбека Ихданова одобрили депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) республики, сообщает 12 февраля издание Tengrinews.kz.

Депутат Нурлан Абдиров отметил, что Ихданов назначен членом ЦИК 5 сентября 2018 года. Он освобожден от должности на основании заявления, поданного по собственному желанию.

«Сильный специалист, грамотный юрист. На протяжении долгих лет с честью занимал ответственные должности на госслужбе», — охарактеризовал бывшего члена ЦИК спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января депутаты Мажилиса Казахстана выбрали новым членом ЦИК Ерлана Дауылбаева. Ранее он возглавлял территориальную избирательную комиссию Чимкента.

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