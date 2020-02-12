Додома, , 09:09 — REGNUM Члены парламента Танзании призвали правительство восточноафриканской страны провести полномасштабную реформу системы образования — с уровня начальных школ до университетов, чтобы привести ее в соответствие с современными стандартами. Об этом передает газета Nipashe.

Выступая с ежегодным отчетом о деятельности постоянного парламентского комитета по делам общественного развития, председатель комитета Питер Серукамба заявил, что министерство образования должно обеспечить конкурентоспобность образования в условиях серьезных технологических изменений.

«Заместитель министра [образования Уильям Оле Наша] сообщил о планах по изменению образовательной политики, мы просим, чтобы правительство приняло во внимание важность полного всей реформирования системы образования», — добавил Серукамба.

«Мы должны представить систему, которая начинается с детских садов и заканчивается университетами, мы должны рассмотреть программы, по которым ведется преподавание, соответствует ли, например, обучение инвестированию и финансам современным стандартам? Если мы не займемся этим, у нас будут серьезные проблемы с достижением наших целей [развития]», — посоветовал он, подчеркнув, что реформирования требуют как программы частных, так и государственных школ.