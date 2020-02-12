Киев, , 09:02 — REGNUM В первые годы независимости Украины, на её территории было небольшое количество химического оружия, заявил первый президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

«В некоторых местах Украины на юге было небольшое количество химического ядерного оружия. Бактериологического оружия не было», — рассказал он.

Кравчук рассказал, что в ходе ликвидации ядерного арсенала, химическое оружие также было обезврежено. Нет никаких данных о том, что какая-то часть боеприпасов уцелела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший участник обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной Олег Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие, а не пытаться остановить гражданскую войну при помощи переговоров.

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