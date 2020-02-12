Берлин, , 08:54 — REGNUM Российское посольство в Германии осудило статью польского посла в ФРГ Анджея Пшилебского для газеты Märkische Oderzeitung, в которой он возложил на СССР равную с Третьим рейхом ответственность за развязывание Второй мировой войны. Заявление российской дипмиссии опубликовано в Facebook.

Статья Пшилебского была опубликована 8 февраля под названием «Война началась не в 1941-м». В ней говорится, что 17 сентября 1939 года Польша подверглась «нападению» СССР.

Автор полагает, что решающий вклад в окончание войны внес «не Советский Союз, а западные союзники», при этом СССР получил от окончания войны максимальную выгоду, так как осуществил «оккупацию Украины, Белоруссии и Прибалтики» и подчинил себе в числе других стран Польшу, Венгрию и Чехословакию.

Российские дипломаты назвали аморальным забвение польским послом исторических фактов и напомнили о неимоверно страшной цене, заплаченной за избавление Европы и всего мира от нацизма — 27 млн жизней советских граждан.

«С приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты», — подчеркнули в российском посольстве.

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