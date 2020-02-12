Лилонгве, , 08:48 — REGNUM Представитель ведущей правозащитной организации Малави призвал председателя избирательной комиссии Малави (MEC) подать в отставку. Об этом передает ВВС Africa.

Тимоти Мтамбо, глава Коалиции правозащитников (HRDC), предупредил об общенациональных демонстрациях и закрытии офисов комиссии, если судья Джейн Анса не подаст в отставку к четвергу, 13 февраля.

Мтамбо сказал, что руководство комиссии должно измениться до проведения повторных выборов.

«Мы закроем офисы MEC… мы продолжим борьбу за справедливость, [руководство] этой страны должно устраивать всех без исключения», — цитирует Мтамбо журналисты.

Напомним, что в понедельник, 3 февраля, судьи в Малави аннулировали результаты прошедших в мае 2019 года выборов, сославшись на широко распространенные нарушения. Они потребовали проведения повторных выборов в течение 150 дней. Со своей стороны, президент Малави Питер Мутарика и избирательная комиссия страны подали апелляцию в Верховный суд.

Читайте ранее в этом сюжете: После отмены результатов выборов в Малави прошли массовые погромы