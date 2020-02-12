Париж, , 08:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявит о мерах по дальнейшей защите горного пика Монблан 13 февраля во время поездки в Альпы, где он встретится со специалистами по глобальному потеплению, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что после посещения ледника у подножия Монблана, который резко сократился за последние годы, президент представит план действий по сохранению биоразнообразия, упомянув об охраняемых районах и разрастании городов.

Издание отмечает, что этой поездке в Альпы будет предшествовать проведение четвертого совета экологической защиты.

Монблан, высота которого достигает 4809 м, будет в большей степени защищен вступлением в силу префектурного указа о защите, который усилит правила посещения горного массива, особенно в летний период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции призвал жителей страны «встряхнуть» кандидатов на муниципальных выборах.

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