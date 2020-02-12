Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морских флотов России и Китая, сообщает The Drive.

В Пентагоне, пишет издание, заявили, что предоставленные данные свидетельствуют о наращивании Москвой и Пекином интенсивности своих морских операций.

На карте не указано, о каком периоде времени идет речь, однако данные подтверждаю факт активности кораблей ВМФ России у юго-восточного побережья США и на севере Атлантического океана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-адмирал ВМС Соединенных Штатов Эндрю Льюис заявил, что возросшая активность российских подводных лодок изменила ситуацию у восточного побережья США, которое американский флот считал «тихой гаванью».

По его словам, Россия начала патрулировать воды Атлантики, используя более совершенные и более тихие субмарины с «более смертоносными системами вооружения», что заставило американские ВМС забыть о своем господстве в этой части земного шара.

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