Париж, , 08:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении на национальной конференции по проблемам инвалидности в Елисейском дворце призвал жителей страны «встряхнуть» кандидатов на муниципальных выборах в марте, сообщает Le Figaro.

«Иногда эффективнее, чем принимать законы, чтобы граждане занимались этим вопросом» и «чтобы они потрясли всех кандидатов, и всё было сделано», — оценил президент.

По мнению главы государства, улучшение положения инвалидов, которых во Франции 12 миллионов человек, «должно стать предметом муниципальной кампании».

«Мы должны судить кандидатов по их способности дать конкретные, осязаемые и реалистичные ответы людям с ограниченными возможностями в городах», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции хочет облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Среди ожидаемых мер правительства Франции — установление единого телефонного номера для семей и дополнительные места в специализированных учреждениях.

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