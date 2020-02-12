Конкорд, США, , 07:49 — REGNUM Американский сенатор Берни Сандерс побеждает в праймериз Демократической партии США в Нью-Гэмпшире по результатам обработки 88,7% бюллетеней, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным, Сандерс набрал 26% поддержки избирателей и получил девятерых делегатов. Второй место и также девять делегатов получил Пит Буттиджич, он набрал 24,4% голосов. Третье место осталось за Эми Клобушар с 19,8%. За нее будут выступать шестеро делегатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предварительные результаты праймериз демократов прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его мнению, Пит Буттиджич неплохо показал себя на первичных выборах в Нью-Гэмпшире.

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