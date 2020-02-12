Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Экс-вице-президент США Джо Байден, участвующий в первичных выборах Демпартии, заявил, что главная борьба в президентской гонке еще впереди. Об этом политик заявил в ходе выступления в Южной Каролине.

По его словам, для победы в первичных выборах Демократической партии США необходимо заручиться поддержкой цветного населения Соединенных Штатов. Он добавил, что более 99% чернокожего и латиноамериканского населения в США еще не проголосовало, так как праймериз проводились лишь в Айове и Нью-Гэмпшире.

«Надеюсь, вы меня любите так же, как и я вас… Это только начало!» — приободрил Байден своих сторонников.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 80% голосов на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире Джо Байден получил 8,4% голосов и ни одного делегата. В настоящее время лидирует сенатор Берни Сандерс с 26%. На втором месте — Пит Буттиджич, за него проголосовали 24,4% демократов. Они оба получают по девять делегатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп прокомментировал праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

Читайте развитие сюжета: Сандерс побеждает на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире