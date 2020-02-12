Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Первые результаты подсчета голосов на первичных выборах (праймериз) Демпартии США в штате Нью-Гэмпшир прокомментировал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Буттиджич неплохо справляется сегодня. Заставляет сумасшедшего Берни (Сандерса — прим. ИА REGNUM) побегать за свои деньги. Очень интересно!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после подсчета 80% голосов на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире лидирует сенатор Берни Сандерс с 26%. На втором месте — Пит Буттиджич, за него проголосовали 24,3% демократов.

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